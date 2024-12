SANITA’ ABRUZZO: AL VIA CANTIERI CASE DI COMUNITA’ DI GISSI E VILLA SANTA MARIA

L’AQUILA – Altri due cantieri aperti prima della fine dell’anno nelle Aree interne per il potenziamento dell’assistenza territoriale. E’ la volta di Gissi e Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, dove partono i lavori per la realizzazione delle Case di Comunità, che prevedono interventi sui distretti esistenti, da ampliare e riqualificare.

A Villa Santa Maria l’investimento per la ristrutturazione è pari a 910 mila euro, mentre altri fondi sono stati destinati per l’acquisto di attrezzature, tra cui il nuovo apparecchio per la Radiologia tradizionale, che tornerà a essere operativa su due turni, con l’assunzione di nuovi tecnici. Garantita tutta l’attività specialistica offerta a Villa da sempre, oltre al punto prelievi, vaccinazioni e i servizi amministrativi. Sarà anche sede dell’ambulatorio dell’infermiere di comunità, figura strategica sul fronte dell’assistenza territoriale.

I lavori sono stati affidati all’impresa Giovanni Giaquinto, che si è impegnato a concludere l’opera entro la prossima estate.

A Gissi i lavori riguarderanno il Presidio Territoriale di Assistenza, sul quale è stato calato un investimento da 910 mila euro per la necessaria ristrutturazione, appaltata alla ditta Baiocco srl. La Casa di Comunità garantirà, oltre al ricovero nell’ospedale di Comunità, assistenza H 24 con la continuità assistenziale, automedica, 118 e nelle ore diurne con la rete dei medici di medicina generale. Anche in questa sede l’Infermiere di comunità avrà un ruolo centrale, e non solo per i pazienti cronici, perché sarà un riferimento per l’intera popolazione.