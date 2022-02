SANITA’ ABRUZZO, APP PER MONITORARE FAMILIARI RICOVERATI: “LA REGIONE SI ATTIVI”

PESCARA – Una App che fornisca costanti aggiornamenti sullo stato di salute di un familiare dopo il ricovero in ospedale, sul modello della “Surgery Tracker” già sperimentata in Liguria come valido supporto per i parenti di pazienti operati.

Lo propone alla Regione Abruzzo, con un’apposita mozione, il consigliere regionale Francesco Taglieri (M5s), vicepresidente della Commissione Sanità.

“La recente pandemia ha portato in evidenza la straziante sofferenza di familiari a cui una persona cara è stata strappata da casa e ricoverata per settimane in una terapia, intensiva o subintensiva, senza che si potessero conoscerne le condizioni e a volte neppure il luogo del ricovero”.

“L’accesso al monitoraggio – spiega nel dettaglio Taglieri – è consentito tramite un codice cifrato associato all’intervento chirurgico che il paziente riceve in ospedale e che lui stesso può decidere di fornire a familiari e amici per seguire le fasi dell’operazione. L’accesso all’app avviene tramite un link inviato dalla struttura sanitaria ai soggetti indicati dal paziente, con un monitoraggio disponibile dalle 24 ore precedenti l’intervento alle 24 ore successive l’uscita del paziente dalla sala operatoria. Non sono previste informazioni di carattere medico, fornite telefonicamente, direttamente dal sanitario, al parente o al conoscente indicato dal paziente”.

Si tratta, aggiunge Taglieri nella nota, di “una funzionalità che potrebbe essere già parte del Fascicolo Sanitario Elettronico, purtroppo in Abruzzo non ancora utilizzato, con inspiegabile ritardo. È possibile ispirarsi ad applicazioni già in commercio che implementano un accesso definito come ‘family portal’ cui le persone designate dal paziente possono seguire il percorso clinico, attraverso un accesso con credenziali private e uno specifico ‘tracking id’ e ricevere notifiche di eventi importanti, monitorando lo stato dei propri cari, non solo in caso di interventi chirurgici, ma in generale nel ricovero in reparti a media ed alta intensità di cura, rispondendo a un’esigenza ancora più sentita nel contesto di questa pandemia”.

“La Regione Abruzzo, a trazione Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, in ambito sanitario deve attuare iniziative volte a semplificare i servizi e rendere maggiormente trasparenti le attività all’interno delle strutture sanitarie che, purtroppo, negli anni segnati dal Covid 19, sono diventate fortezze inespugnabili”.