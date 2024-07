SANITA’ ABRUZZO: CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI

PESCARA – Venerdì 12 luglio 2024, a partire dalle 9:30, presso l’Aula 16B della sede UdA di Pescara si terrà l’evento di aperura dell’edizione 2023/2024 del Corso di Perfezionamento in “Economia e Organizzazione dei Servizi Sanitari”, organizzato dal Dipartimento di Studi Socio-Economici, Statistici e Gestionali (DISEGS) dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara in collaborazione con AstraZeneca e la Scuola Abruzzese di Formazione in Medicina Generale.

Il programma dell’evento (in allegato) è incentrato sul tema della programmazione per assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Intervengono Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione presso il Ministero della Salute, Pierluigi Cosenza, direttore generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo, e Claudio D’Amario, direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

Il Corso di Perfezionamento in “Economia e Organizzazione dei Servizi Sanitari”, giunto al suo 20° anno di attività, finora ha formato più di 700 tra dirigenti medici, personale amministrativo e sanitario operante a vario titolo all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, contribuendo anche a diffondere quelle logiche e competenze organizzative, gestionali e di programmazione sempre più rilevanti per un corretto funzionamento del Sistema.

Il corso annovera docenti di altissimo livello e negli anni ha attratto un numero sempre maggiore di iscritti provenienti da altre regioni, quali la Toscana, le Marche, il Molise, la Puglia, il Lazio, la Campania e la Basilicata.

L’evento di aperura è un’occasione per ospitare in Università relatori provenienti dal mondo delle istituzioni e dibattere su temi di strettissima attualità.