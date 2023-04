PESCARA – Per il quarto anno consecutivo, il Tavolo di Monitoraggio ha certificato l’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale abruzzese.

Lo sottolinea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, a margine della seduta di ieri dell’organismo ministeriale, che ha esaminato i conti relativi all’esercizio 2022.

Il Tavolo ha inoltre statuito il pieno adempimento degli obiettivi Lea per il 2019, sbloccando la quota residua della premialità spettante alla Regione, pari a 24 milioni di euro.

“E’ un risultato – commenta la Verì – che dimostra l’efficacia delle azioni messe in campo dal governo regionale. Nonostante i maggiori costi sostenuti anche lo scorso anno per far fronte all’emergenza Covid, infatti, siamo riusciti ad assicurare la sostenibilità del sistema, grazie al lavoro portato avanti in collaborazione con le Asl e con il personale del Dipartimento Sanità della Regione”.

Nel corso della riunione, i tecnici ministeriali hanno anche espresso un giudizio positivo sul recupero delle attività sanitarie legate alla prevenzione, in particolare gli screening, sui quali si registrano miglioramenti su ogni indicatore.

“Ed è stata valutata positivamente – conclude l’assessore – tutta l’attività di riordino del settore degli accreditamenti, superando criticità che perduravano da anni, in particolare per quanto riguarda le strutture per i disturbi dello spettro autistico e per le dipendenze patologiche. Apprezzamento, infine, anche per gli interventi sul fronte dell’assistenza territoriale e della sanità digitale, ritenuti pienamente rispondenti agli obiettivi stabiliti dalle linee guida nazionali”.