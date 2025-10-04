SANITA’ ABRUZZO: “E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE ROTTA”, L’UDC CHIEDE INCONTRO ALL’ASSESSORE VERI’

PESCARA – L’Udc (Unione di Centro Abruzzo) ha richiesto formalmente un incontro all’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, “per conoscere a fondo la situazione attuale del sistema sanitario regionale e offrire il proprio contributo in termini di proposte, ascolto dei territori e spirito di collaborazione”.

La decisione – si legge in una nota – è maturata nel corso della riunione del Coordinamento regionale dell’UDC Abruzzo, tenutasi a Pescara, presieduta dal segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, nel corso della quale è emersa l’esigenza di dare una svolta responsabile e concreta alle politiche sanitarie regionali.

“È il momento di cambiare rotta – afferma l’UDC Abruzzo – abbandonare le polemiche e avviare finalmente un percorso di costruzione di un sistema sanitario nel quale tutti, istituzioni, operatori e cittadini, si sentano protagonisti. La salute è un bene comune, non ha colore politico né confini di partito”.

L’UDC ribadisce la propria volontà “di collaborare lealmente con l’assessore e con l’intera Giunta Marsilio, mettendo a disposizione competenze, presenza nei territori e senso di responsabilità. Vogliamo contribuire con serietà – si legge nel documento approvato dal Coordinamento regionale del partito – portando all’attenzione dell’assessore Verì le istanze raccolte in Abruzzo, le difficoltà vissute ogni giorno da medici, infermieri e cittadini, ma anche proposte e soluzioni concrete”.

“Chiediamo un incontro per avviare un confronto diretto e costruttivo, perché oggi più che mai è necessario lavorare insieme, oltre ogni appartenenza politica, nell’interesse esclusivo dei cittadini”, conclude la nota.