SANITA’: ABRUZZO INSIEME, “LA NOTA DI D’ARISTOTILE SVELA DISASTRO, MARSILIO E VERI’ HANNO MENTITO”

L’AQUILA – “La nota riservata dell’11 agosto, firmata dal dirigente del Dipartimento Sanità Ebron D’Aristotile, smonta ogni rassicurazione data da Marco Marsilio e Nicoletta Verì. La stima aggiornata del deficit sanitario regionale 2025 è tra i 110 e i 120 milioni di euro, ben lontana da ’85-92 milioni’ raccontati pubblicamente e al Tavolo interministeriale”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali di "Abruzzo Insieme" Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna

Di seguito pubblichiamo la nota integrale dei due consiglieri.

TAGLI MAI ARRIVATI, COSTI IN AUMENTO.

Il piano di riduzione del 2% dei costi operativi è stato completamente disatteso. Le quattro ASL provinciali non solo non hanno risparmiato, ma hanno speso di più:

– Teramo: +13,9 milioni

– Chieti: +11,7 milioni

– Pescara: +7,4 milioni

– L’Aquila: +6,2 milioni (dato potenzialmente sottostimato)

Il risparmio totale si ferma a 13 milioni, contro i 41 previsti. Un fallimento certificato.

BUGIE E OCCULTAMENTI.

Non si tratta di un errore tecnico, ma di una strategia politica consapevole: i dati reali erano noti alla Giunta, che ha scelto di non divulgarli, preferendo una narrazione tranquillizzante e falsa.

I RESPONSABILI NON PAGANO, ANZI RESTANO AL LORO POSTO.

I Direttori Generali delle ASL – nominati e difesi da Marsilio e Verì – sono i principali responsabili dello sforamento. Ma nessuno è stato rimosso.

Al contrario, chi ha sollevato criticità – come Emanuela Grimaldi, ormai prossima a lasciare la direzione del Dipartimento Sanità – è stata isolata e sostituita.

LE NOSTRE RICHIESTE SONO CHIARE:

1. Trasparenza: pubblicazione integrale della nota dell’11 agosto.

2. Responsabilità: sostituzione immediata dei DG delle ASL.

3. Revisione del piano sanitario regionale con soggetti terzi.

4. Valutazione di commissariamento tecnico della sanità.

5. Controllo straordinario della Corte dei Conti e dei Ministeri competenti.

LA GIUNTA HA PERSO IL CONTROLLO. ORA SERVE UN CAMBIO DI ROTTA.

Chi governa la Sanità non può giocare con i numeri mentre cittadini, pazienti e operatori vivono ogni giorno il peso di un sistema al collasso.

Dopo la nota di D’Aristotile, nessuno può più far finta di niente.

L’Abruzzo merita verità, competenza e serietà.

Non bugie. Non silenzi. Non propaganda.