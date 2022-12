SANITA’ ABRUZZO: NUOVO INCONTRO AL MINISTERO SU RETE OSPEDALIERA

PESCARA –”Era fondamentale illustrare i contenuti del piano al nuovo direttore, al quale abbiamo ribadito la necessità di garantire un’adeguata assistenza sanitaria su tutto il nostro territorio regionale, che ha una conformazione molto complessa e aree interne a bassissima densità abitativa”.

Così, in una nota, l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì che ha partecipato a un incontro sul piano di reingegnerizzazione della rete ospedaliera regionale, illustrato questa mattina a Roma al nuovo direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Stefano Lorusso. Presenti, oltre a Verì, il direttore del Dipartimento, Claudio D’Amario e il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza.

“Il Ministero, come già confermato in altri precedenti incontri, ha condiviso l’impianto generale della nostra rete ospedaliera – sottolinea l’assessore – Sono state formulate alcune osservazioni di dettaglio, che ora verranno valutate e trasmesse per la valutazione definitiva da parte del Tavolo DM70”.