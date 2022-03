SANITA’ ABRUZZO: ORLANDO, “SALDO NEGATIVO 180 MILIONI, INCOGNITE SU CAPACITA’ DI SPESA”

GUARDIAGRELE – “Rispetto al 2020, la disponibilità finanziaria della sanità abruzzese ha un saldo negativo di almeno 180 milioni di euro, il che dovrebbe indurre ad una riflessione complessiva su quelle che sono le possibilità di spesa del sistema sanitario regionale

e, soprattutto, conoscere quelli che sono i riflessi sulla gestione finanziaria”.

Ruota intorno a queste cifre l’intervento ospitato da Abruzzoweb, di Angelo Orlando, ex senatore di Rifondazione comunista, due volte consigliere regionale, ex presidente della prima commissione Bilancio.

SIOPE E IL BALLETTO DELLE CIFRE

Esiste presso il Ministero dell’Economia delle Finanze dell’Italia un Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici.

Ora se andiamo a guardare il capitolo che riguarda la gestione sanitaria della regione Abruzzo è bene tener conto di quelle che sono le evoluzioni dei tributi destinati al finanziamento alla sanità ed dei trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per sapere quella che è la dotazione finanziaria del sistema sanitario regionale abruzzese.

Nel 2017 i tributi corrispondevano a 2.185.056.284,41 € , i tributi destinati al finanziamento della sanità complessivamente erano 2.135.849.495,99 €, l’imposta regionale sulle attività produttive , Irap sanità era di 169.577.342,66 €, la compartecipazione all’Iva sanità era di 1.825.263.538,51 €, l’addizionale Irpef era di 114.718.604, 82 €, altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria altrimenti non classificabili erano 26.340.000,00 €.

I trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche erano 68.647.844,28 €, per un totale di 2.253.730.368,99 €. Nel 2018 i tributi erano 2.177.597.105,36 €,i tributi destinati alla sanità erano 2.177.597.105,36 €,l’imposta regionale sulle attività produttive Irap sanità era di 200.749.122,55 €, la compartecipazione Iva sanità era di 1.786.076.780,03 €, l’addizionale Irpef era di 190.711.202,77, € i trasferimenti correnti di amministrazione pubblica ammontavano a 230.386.516,25 € per un totale di 2.407.983.621,60 €. Nel 2019 i tributi ammontavano a 2.331. 827.694,80 €, l’imposta regionale sulle attività produttive Irap era di 268.969.875,50 € , la compartecipazione Iva sulla sanità era di 1.823.292.132,13 €, l’addizionale Irpef era di 189.197.685,35 €, altri tributi destinati al finanziamento della spesa unitaria e non altrimenti classificabili 50.367.988,82 € ,trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 196.520.194,62 € per un totale di 2.528.347.889,42 €.

Nel 2020 i tributi corrispondevano a 2.664.909.805,63 €, l’imposta regionale sulle attività produttive Irap a 187.421. 999,37 €, la compartecipazione Iva sanità 2.290.973.329,37 €, l’addizionale Irpef 186.514.476,90 €, trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 289.640. 436,87 €.per un totale di 2.954.550.269,50 €. Nel 2021 i tributi corrispondevano a 2.562.156.745,50 €, l’Irap a 208.034. 847,28, la compartecipazione Iva alla sanità era di 2.119.627.685,52 €, l’addizionale Irpef sanità 182.872.516,11 € altri tributi non classificabili 51. 621.361,14 € , i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 219.336.880,20 €.per un totale di 2.781.493.625,70 €.

Appare evidente a questo punto che, rispetto al 2020, la disponibilità finanziaria della sanità abruzzese ha un saldo negativo di almeno 180 milioni di euro, il che dovrebbe indurre ad una riflessione complessiva su quelle che sono le possibilità di spesa del sistema sanitario regionale e ,soprattutto, conoscere quelli che sono i riflessi sulla gestione finanziaria.

Se facciamo un raffronto con il 2019, l’anno che precede la pandemia, troviamo: imposta regionale sulle attività produttive -60.000.000 di euro, compartecipazione Iva sanità +220.000.000 circa di euro, addizionale Irpef sanità -7.000.000.

Se guardiamo, invece, il raffronto tra il 2021 e 2020 troviamo: Irap +20.000.000, compartecipazione Iva -170.000.000, addizionale Irpef -4.000.000, trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche -70.000.000 di euro.

Nel 2020, poi non troviamo altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria non altrimenti classificabili trasferimenti, tributi che nel 2021 ammontano ad oltre 51 milioni di euro.

Se collochiamo, infine, questi dati in una condizione nella quale la ripresa ipotizzata post pandemia è ferocemente condizionata dalla guerra, se ipotizziamo una ridefinizione, in virtù di ipotetica autonomia differenziata, della compartecipazione IVA e se per invecchiamento e crisi occupazionale pensiamo ad una diminuzione dell’addizionale Irpef, evidentemente esiste un problema da affrontare in termini assolutamente diversi da quelli con i quali, tra polemiche e comunicati, ci confrontiamo quotidianamente.