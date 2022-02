SANITA’ ABRUZZO: PAOLUCCI, “TAVOLO MONITORAGGIO HA BOCCIATO RIORDINO RETE OSPEDALIERA”

L’AQUILA – “Come avevamo ampiamente previsto, il tavolo di monitoraggio ha bocciato la rete ospedaliera, in tal senso non avevamo dubbi tanto è vero che lo andiamo dicendo da tre anni. La Giunta lenta di Marco Marsilio ci lascerà per una intera legislatura senza piano sanitario, senza rete e senza investimenti e con migliaia di pazienti in più rispettato al passato, che fuggono dall’Abruzzo per farsi curare”.

Non si è fatta attendere la durissima replica di Silvio Paolucci, capogruppo del Pd ed ex assessore alla Sanità e al Bilancio con la precedente Giunta di centrosinistra guidata da Luciano D’Alfonso, ora senatore dem, al comunicato stampa della Regione Abruzzo e dell’assessorato alla Salute che fa capo a Nicoletta Verì della Lega, chiamato ieri ad esaminare il piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese, approvato e trasmesso dalla giunta regionale lo scorso luglio. Comunicato diramato, c’è chi sospetta, per anticipare proprio Paolucci.

Nella nota si riferisce della riunione, in cui “i tecnici hanno elencato alcune osservazioni al documento di programmazione, sia per quanto riguarda i disallineamenti rilevati rispetto ad alcune discipline (che andranno riparametrati per ricondurli agli standard previsti dalle disposizioni nazionali), sia sulle caratteristiche dei Dea con funzioni di secondo livello”. E si aggiunge che 2nelle prossime settimane verrà rimesso un verbale del tavolo, in cui saranno formalizzati gli adempimenti a cui la Regione si conformerà sulla base di un preciso cronoprogramma. Gli adeguamenti saranno valutati in una successiva riunione dell’organismo ministeriale”.

Il piano di riordino della rete ospedaliera è stata preparata dal direttore dell’Agenzia sanitaria regionale (Asr), Pierluigi Cosenza, dirigente medico della Asl provinciale dell’Aquila nominato come tecnico di Area Lega.

Per Paolucci la sostanza è però che il piano abruzzese è stato bocciato: “dalla discussione avviata da quasi un anno in commissione sulla rete ospedaliera è emerso chiaramente che si trattasse di una rete che non rispetta gli standard previsti dal tavolo, inoltre ricordiamo che la rete è un atto propedeutico per accedere ai fondi per la edilizia sanitaria per costruire nuovi ospedali”.

E incalza: “alla luce di tutto ciò, il centrodestra fa solo annunci, la realizzazione di tre nuovi ospedali non sarà possibile. La Giunta lenta di Marsilio ci lascerà per una intera legislatura senza piano sanitario, senza rete e senza investimenti e con migliaia di pazienti in più rispettato al passato, che fuggono dall’Abruzzo per farsi curare. Si chiama mobilità passiva. Insomma, con un quadro del genere si delinea un fallimento su tutta la linea della coalizione di centrodestra”