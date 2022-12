COVID: COSENZA, “PASSAGGIO DA FASE PANDEMICA AD ENDEMICA”, “PERSONE FRAGILI DEVONO VACCINARSI”

L’AQUILA – “Per quanto riguarda il covid la situazione in Abruzzo è sotto controllo, oggi abbiamo una variante che simula una pandemia influenzale, molto meno pericolosa, e non a caso ho fatto fatto linee guida per trasformare il covid da pandemico ad endemico”.ù

Lo afferma in un passaggio dell’intervista ad Abruzzoweb, Pierluigi Cosenza, direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (Asr).

Per quanto riguarda i vaccini: “la campagna va un pò a rilento, ma vaccini vanno fatti, perché proteggono contro la gravità della malattia, oramai i numeri parlano chiaro, le persone fragili sono ancora a rischio, fragili sono a rischio, ci sono tanti casi di complicanze che emergono dopo l’infezione acuta”.