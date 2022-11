SANITA’: ALLA ASL AQUILANA PREMIO NAZIONALE PER PROGETTO CONTRO SOVRAFFOLLAMENTO PRONTO SOCCORSO

L’AQUILA- “La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila alla ribalta nazionale con un progetto di riorganizzazione anti affollamento del pronto soccorso, premiato tra 206 proposte presentate da 92 aziende sanitarie e ospedaliere di tutta Italia”.

È quanto si legge in una nota della stessa Asl che spiega: “L’importante riconoscimento all’azienda sanitaria della provincia dell’Aquila è stato assegnato il 10 novembre scorso a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, nel corso della quinta edizione del ‘Lean Healthcare e Lifescience Award 2022′, qualificato premio nazionale al quale partecipano tutte le istituzioni sanitarie del Paese”.

Il concorso premia centri e strutture sanitarie che si distinguono per l’applicazione del “Lean management”, una metodologia innovativa per migliorare processi assistenziali, assicurare qualità dei servizi ai pazienti e ridurre sprechi.

L’azienda sanitaria della provincia dell’Aquila è stata premiata per il programma sulla ‘Rimodulazione dei processi organizzativi del Pronto Soccorso per il contrasto del sovraffollamento’.

Il progetto, già in corso di attuazione, nasce dall’esigenza di risolvere le problematiche del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano.

“È il riconoscimento a livello nazionale del grande lavoro che stiamo facendo per migliorare le procedure organizzative e che porterà a una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini”, conclude la Asl.