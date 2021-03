SANITA’: ALL’OSPEDALE DI PESCARA POTENZIAMENTO RETE COVID CON PRE TRIAGE

PESCARA – Il completamento dei lavori di realizzazione del pre-triage del nuovo pronto soccorso del presidio ospedaliero di Pescara e degli spazi di isolamento infettivi a servizio dello stesso pronto soccorso è stata l’occasione per il presidente della Regione, Marco Marsilio, accompagnato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di fare il punto della situazione sugli interventi relativi alla Rete Covid.

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la Asl di Pescara ha, infatti, attuato interventi tesi a dotare il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale di Pescara di spazi per il pre-triage e di aree per l’isolamento degli infettivi con relativi collegamenti coperti tra pronto soccorso e monoblocco dell’Ospedale per consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti no Covid. Si tratta di lavori per complessivi 900mila euro

. “In merito al potenziamento della Rete Covid – ha commentato Marsilio – stiamo consegnando lavori in tutto il territorio regionale. Gran parte delle attività – ha proseguito – si sta concludendo sia nel rispetto delle tempistiche che dei costi, Sono contento di questa dimostrazione di efficienza da parte della struttura pubblica. Il che dimostra – ha sottolineato il Presidente – che, se e quando veniamo messi nelle condizioni di avere poteri e discipline particolari per fare presto, le opere programmate vengono realizzate scongiurando il rischio che possano diventare delle eterne incompiute”.