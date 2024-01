SANITA’ ALTO SANGRO: PIETRUCCI SCRIVE A VERI’ E ASL “GRAVE ASSENZA GUARDIA MEDICA E POSTAZIONE 118”

L’AQUILA – “Carenze nell’assistenza sanitaria di emergenza, ovvero assenza di ambulanza del 118 medicalizzata e di guardie mediche, nell’Alto Sangro e segnatamente nei paesi del Parco”,

Con una lettera all’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e al direttore della ASL1 Ferdinando Romano, il consigliere regionale del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, raccoglie la Petizione della CGIL per garantire i servizi sanitari primari nell’Alto Sangro.

LA NOTA DI PIETRUCCI

Una logica ragionieristica spinge a ridurre i servizi dove l’utenza è scarsa e questo determina una sorta di accanimento verso le piccole realtà soprattutto montane o isolate, già segnate da un doloroso e annoso fenomeno di abbandono.

La conseguenza è che proprio la riduzione di servizi (sanitari, scolastici, di trasporto) insieme ai costi e ai disagi della vita quotidiana alimenta ulteriore spopolamento in una spirale infinita che condanna i nostri borghi alla morte.

Il paradosso è che questa condizione coinvolge anche territori che vengono considerati “pregiati” dal punto di vista ambientale, turistico e dunque economico, e vantati spesso dalla politica come piccoli fiori all’occhiello da promuovere e sostenere.

Parliamo dei paesi che sono il cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e che, insieme ai residenti, ospitano migliaia di turisti in diversi mesi dell’anno.

Ecco perché è semplicemente assurdo e grave che realtà come Pescasseroli, Pescocostanzo, Opi, Villetta Barrea, Civitella e Barrea siano privi della Guardia medica che è fondamentale per assicurare la continuità assistenziale e di un presidio del 118 con un’ambulanza medicalizzata.

Se a ciò si aggiunge il rischio che i medici di base che andranno in pensione non saranno sostituiti, il quadro che ne emerge è veramente drammatico.

Pietrucci sostiene l’iniziativa avviata dalla CGIL, insieme a tutti i Sindaci della zona, per una mobilitazione tesa a sensibilizzare le autorità ricordando che già domenica scorsa la raccolta di firme avviata a Pescasseroli per chiedere il potenziamento dei servizi sanitari ha ottenuto centinaia di firme e di adesioni.

Pietrucci ricorda che era già intervenuto sul tema in occasione dello sciopero nazionale dei medici e del personale sanitario per stigmatizzare la situazione e il modo cinico, una semplice email, con cui la ASL1 aveva comunicato la riduzione del servizio, tornando a sollecitare un impegno non più eludibile: il diritto alla salute, alla sicurezza e alla vita deve essere la priorità per tutti.

Vi chiedo perciò di attivare tutti gli atti istituzionali, politici e amministrativi necessari per dare una risposta all’appello di cittadini, Sindaci e associazioni impegnate in una sacrosanta battaglia di civiltà”.