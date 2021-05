SANITA’, ASL PESCARA TRA GLI 11 FINALISTI DEL PREMIO INNOVAZIONE 2021

PESCARA – La Asl di Pescara, l’Aress Puglia e l’Asl di Frosinone nella categoria “Servizi per l’integrazione ospedale-territorio”; l’Asst Niguarda, la Fondazione Don Carlo Gnocchi e gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri nei “Servizi per la presa in carico di patologie specifiche”; la Cooperativa Medici Milano Centro e la Provincia Autonoma di Trento nei “Servizi a supporto delle cure primarie”; l’Asst di Pavia, la Fondazione Poliambulanza e il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo nella “Gestione di processi clinici e assistenziali”

Sono questi gli 11 finalisti del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2021 del Politecnico di Milano, l’iniziativa dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (www.osservatori.net) che crea occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti di utilizzo del digitale come leva di innovazione e miglioramento nel mondo della Sanità.

ASL di Pescara:

A giugno 2020 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha introdotto una piattaforma di collaborazione clinica per la gestione delle patologie croniche e per la gestione dell’emergenza Covid. Il modulo dedicato alla gestione delle patologie croniche consente di inviare messaggi, notifiche e promemoria, scambiare documenti fra medici e pazienti, raccogliere i dati provenienti dai diversi dispositivi diagnostici digitali e di fruire di servizi di Telemedicina. Il modulo dedicato all’emergenza Covid permette a MMG, Plse Usca di gestire la prenotazione del tampone molecolare e di accedere alla documentazione relativa ai pazienti (es. referto, attestato di fine quarantena, ecc.). Da giugno 2020 hanno collaborato attraverso la piattaforma 417 tra Mmg, Pls e Medici di Continuità Assistenziale, 31 Specialisti, 34 operatori USCA, 130 referenti Sieps e operatori di Distretto e oltre 500 operatori sanitari coinvolti in screening con test antigenici rapidi. Tra luglio 2020 e marzo 2021 sono stati scambiati 17mila referti di diabetologia e sono stati prescritti 5mila farmaci, garantendo la comunicazione fra Mmg e pazienti e limitando l’affluenza negli ambulatori. Il modulo Covid ha gestito 66mila richieste di tamponi, oltre 166mila referti molecolari, 120mila screening rapidi, 24mila schede di casi positivi, 13mila schede di sorveglianza sanitaria e oltre 20mila attestati di inizio e fine quarantena.

Il 26 maggio saranno proclamati i vincitori per ciascuna categoria in occasione del Convegno “Sanità digitale oltre l’emergenza: più connessi per ripartire”. Nell’ambito del Convegno, che sarà trasmesso in live streaming gratuito, a partire dalle 14.00, saranno presentati i casi finalisti e una giuria qualificata voterà in diretta il vincitore per ciascuna categoria.

Di seguito il link del Convegno : https://www.osservatori.net/it/eventi/prossimi/convegni/convegno-risultati-ricerca-osservatorio-innovazione-digitale-sanita-convegno