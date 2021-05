SANITA’, ASL TERAMO: PRESENTATI NUOVI AMBULATORI CARDIOLOGIA

TERAMO – Nel corso della conferenza stampa convocata dalla Asl per fare il punto sull’attività del dipartimento cardio-toraco-vascolare sono stati illustrate anche le ultime novità messe in campo dall’azienda sanitaria per quanto riguarda le attività ambulatoriali. A parlarne è stato il responsabile dell’unità operativa semplice di “Cardiologia dei servizi” Donatello Fabiani, dalle più semplici alle più complesse come l’ecocardiografia tridimensionale.

“Ci stiamo concentrando oggi su alcuni nuovi ambulatori sui quali abbiamo lavorato negli ultimi anni e negli ultimi mesi – ha sottolineato Fabiani – uno è quello della cardiologia pediatrica, che era un tassello mancante nella nostra azienda e che oggi ci permette di valutare patologie dei piccoli pazienti, con personale estremanent qualificato”.

Un altro ambulatorio fondamentale è quello della cardio-oncologia, rivolto alla valutazione cardiologica di pazienti che seguono trattamenti chemio o radio-terapici.

“Stiamo inoltre allestendo un ambulatorio dedicato allo studio dell’amiloidosi cardiaca – ha concluso Fedeli – patologia infiltrativa largamente sottostimata nella popolazione”. Soddisfazione per l’attività del dipartimento cardio-toraco-vascolare è stata espressa dal manager della Asl Maurizio Di Giosia. “Il dipartimento cardiovascolare dell’ospedale di Teramo è storicamente protagonista, nel panorama cardiologico nazionale, del trattamento delle patologie cardiovascolari – ha sottolineato – tanto che nel piano di riordino della rete ospedaliera è stato riconosciuto come Dea di secondo livello”.