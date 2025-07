L’AQUILA – La bocciatura per ben due volte del bilancio della Asl aquilana, unica tra le quattro aziende, da parte dei revisori dei conti, diventa una autentica emergenza perché la Regione non può presentarsi al tavolo di monitoraggio a Roma del 10 luglio prossimo senza quelle carte a posto: per giocarsi l’ultima chance di trovare un’ intesa e sbloccare la situazione è stato convocato per domani, a Pescara, un nuovo summit sul pesante deficit sanitario che attanaglia dallo scorso anno la Regione Abruzzo e la maggioranza riconfermata sempre lo scorso anno per il secondo storico mandato.

Un summit che arriva dopo quello dei giorni scorsi in cui si è consumato lo scontro tra il governatore, Marco Marsilio, di FdI, e i vertici del Dipartimento Salute guidato dall’ex dirigente dello staff della presidenza della Giunta abruzzese, Emanuela Grimaldi, per le divergenze in ordine alle misure draconiane da adottare e per le fughe di notizie di cui sono stati accusati gli stessi dirigenti.

Quindi, a qualche giorno dal confronto con l’agguerrito tavolo di monitoraggio nazionale, il presidente Marsilio ha convocato per domani pomeriggio a Pescara una riunione nella quale è stato invitato il gotha della sanità abruzzese, a partire dai quattro direttori generali delle Asl, ritenuti i primi responsabili dello sfascio ma difesi a spada tratta dal governatore.

All’ordine del giorno, questa volta, lo stato del bilancio regionale e i bilanci delle aziende sanitarie regionali, questi ultimi ai raggi X del tavolo nazionale che chiederà ai dirigenti regionali della sanità e del bilancio le prove, carte alla mano, del piano di rientro del buco, che nel 2025 si annuncia superiore ai 100 milioni di euro.

Secondo quanto emerge dai bene informati, la nutrita e qualificata compagnia prenderà in esame come priorità proprio il bilancio monco della Asl aquilana guidata dal dg facente funzione, Stefano Di Rocco, subentrato a Ferdinando Romano, che non ha ottenuto la seconda proroga e che potrebbe essere di nuovo in lizza avendo partecipato al bando indetto dalla Regione. Ciò alla luce del fatto che i bilanci delle aziende d Teramo, Pescara e Chieti hanno il lasciapassare dei revisori e il via libera della Giunta regionale. L’Aquila no.

In sostanza, Marsilio avrebbe pensato a questo tentativo in extremis mettendo intorno ad un tavolo i revisori dei conti delle quattro aziende per strappare il sì a quelli aquilani condotti da Luca Verini con i quali i vertici sanitari non hanno trovato un accordo, anzi un muro invalicabile per le carte non a posto.

Evidentemente, Marsilio si sarebbe reso conto che la nomina, da parte del suo esecutivo, qualche girono fa, di un super esperto, mai avvenuta e sembra mai individuato, per bypassare i revisori non sarebbe una strada giuridica ed amministrativa corretta ed efficace, come sostenuto da tutti i burocrati e anche da qualche politico abruzzese.

Comunque, per domani pomeriggio a Pescara, nella sede della Regione in piazza Unione, il capo di gabinetto, Stefano Cianciotta, al quale, a partire dal Dipartimento Salute, è stato chiesto a gran voce nelle scorse settimane di esercitare il compito di coordinamento e di raccordo sulla sanità, ha convocato questa lunga lista di rappresentati istituzionali dalla quale salta fuori l’assenza del consiglio regionale e del presidente, Lorenzo Sospiri, di Fi : l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento Risorse Fabrizio Giannangeli, il direttore del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi, il dirigente del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria – DPF012, Ebron D’Aristotile, il direttore generale – ad interim Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, di Rocco, il direttore generale Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, il dg della Asl 3 Pescara, Vero Michitelli, il dg della Asl 4 Teramo, Maurizio Di Giosia. E poi, il presidente del Collegio Sindacale Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila Verini, il presidente del Collegio Sindacale Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Barbara Briolini, quello dalla Asl 3 Pescara, Antonio Manca e di Teramo, Roberto Esposito. Ed ancora, l’Advisor Contabile Intellera Consulting S.p.A., Stefano Porzi. Oltre a Marsilio e allo stesso Cianciotta. (b.s.)

Ecco il testo della convocazione.

OGGETTO: Convocazione riunione stato del Bilancio regionale e Bilancio Aziende Sanitarie

Gentilissimi,

in relazione all’argomento in oggetto, le SS.LL. sono convocate, il giorno 7 luglio p.v., alle ore 15.00, nella Sala Giunta sita al 7° piano, presso la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Piazza Unione n. 13, Pescara, per analizzare lo stato economico-finanziario inerente il tema.

La convocazione è rivolta strettamente ai soggetti indirizzo. L’occasione è lieta per porgerVi i miei più cordiali saluti.