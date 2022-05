SANITÀ: BLASIOLI E SCOCCIA, “PAZIENTI ONCOLOGICI ANCORA IN ATTESA REGOLAMENTO REGIONE”

PESCARA- “Il 14 Dicembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato la legge riguardante i contributi economici per l’acquisto di parrucche di pazienti oncologici, per la dermopigmentazione e trucco permanente delle sopracciglia, area infraciliare e cuoio capelluto, per l’acquisto di caschetti refrigeranti da parte delle Asl e per l’istituzione del progetto “Banca del Capello”: una Legge che ha restituito a tutti gli abruzzesi, che ogni giorno sono costretti ad affrontare il calvario della malattia, dignità e rispetto – lo affermano i Consiglieri Regionali Marianna Scoccia e Antonio Blasioli, che proseguono – tuttavia, allo stato attuale, la Giunta regionale di centrodestra non ha ancora approvato il regolamento attuativo, quindi la legge, di fatto, non può essere applicata e i malati non possono usufruire dei contributi previsti dalla legge.

Così in una nota i consiglieri regionali Antonio Blasioli, del Pd e Marianna Scoccia del gruppo misto.

“Tutto è ancora imbrigliato nelle maglie della burocrazia regionale e non abbiamo informazioni su quando arriverà il via libera definitivo. Invece di impiegare il proprio tempo con la comunicazione propagandistica – si legge nella nota, la Giunta regionale pensi ad assolvere i propri compiti e a rendere effettiva una legge fondamentale per gli Abruzzesi approvata da più di 150 giorni:i pazienti oncologici hanno diritto a un supporto economico e a un aiuto concreto”.

“Abbiamo approntato 500.000 euro per ciascuna annualità del biennio 2022-23 e il centro destra non ha scuse per continuare a ritardare l’approvazione delle delibere necessarie a stabilire le modalità di attivazione dei servizi previsti dalla Legge. È un loro preciso dovere assolvere ai compiti istituzionali e morali fino in fondo, e, finché non avranno pubblicato il regolamento attuativo, noi non abbasseremo l’attenzione sul tema – concludono i Consiglieri di opposizione”, conclude la nota.