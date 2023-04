SANITA’, BOCCHINO E BUCCI (LEGA): “MENNA ASSENTE, SE NON E’ IN GRADO SI DIMETTA”

VASTO – “Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, ancora una volta risulta assente nei tavoli tecnici fondamentali per pianificare l’urbanizzazione dell’area su cui si realizzarà il nuovo ospedale ma non perde occasione per far polemica. Ci chiediamo dunque per quali importanti attività i contribuenti gli pagano un lauto stipendio”.

Così, in una nota congiunta, la consigliera regionale della Lega, Sabrina Bocchino, e il segretario provinciale, il sindaco di Gamberale Maurizio Bucci, replicano alle dichiarazioni di Menna sul nuovo ospedale.

“Dopo una pessima gestione della sanità dal duo D’Alfonso-Paolucci – osservano – questo governo regionale, grazie al lavoro dell’assessore regionale della Lega Nicoletta Verì, è riuscito a sbloccare importanti fondi fermi da decenni per realizzare un’opera fondamentale non solo per la sanità pubblica ma anche per le attività ad essa connesse in grado di sviluppare il tessuto economico sociale della città e il territorio circostante”.

“È chiaro a tutti che le continue critiche senza proposte del sindaco sono strumentali a nascondere goffamente un immobilismo amministrativo o anche per l’inizio della campagna elettorale per le prossime regionali, altrimenti è inspiegabile la difesa ad oltranza del direttore sanitario, oggi in quiescenza, Angelo Muraglia, poiché delle due l’una o Muraglia non ha svolto bene il suo lavoro o Menna getta fumo negli occhi”.

“A questo punto se vi è una manifesta incapacità nel portare avanti un importante progetto – concludono dal Carroccio – la cosa auspicabile sono le sue dimissioni in modo da lasciar spazio a chi davvero lavora per rilanciare il territorio”.