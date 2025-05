SANITA’: BOCCHINO (LEGA), “CONCLUSO CONCORSO, ALL’OSPEDALE DI VASTO IN ARRIVO ALMENO 5 ANESTESISTI”

VASTO – Si è concluso il concorso per anestesisti alla Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti e per l’ospedale “San Pio” di Vasto sono in arrivo almeno cinque anestesisti.

Lo fa sapere Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega Abruzzo.

“Un risultato che conferma ancora una volta l’impegno concreto della Lega a favore dei cittadini – sottolinea Bocchino in una nota – Abbiamo sollecitato la Direzione Generale affinché la procedura venisse espletata rapidamente per garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre le liste d’attesa”.

“Continueremo a lavorare affinché si arrivi ad un organico il più completo possibile. In tal senso, chiederemo con forza alla Direzione Generale che, oltre alle cinque previste, vengano assegnate ulteriori quattro unità. La salute dei cittadini è la nostra priorità e vigileremo affinché tutto avvenga in tempi rapidissimi”, conclude.