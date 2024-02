SANITA’: BOCCHINO (LEGA), “LA CASA DEL PARTO ALLA GINECOLOGIA DI VASTO SI FARA'”

VASTO – “La casa del parto all’interno dell’Unità Operativa di Ginecologia dell’ospedale San Pio di Vasto si farà”.

Lo dice il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, ricandidata alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“Ho sostenuto in prima persona questa tipologia di intervento sia presentando la scheda progetto che sollecitando la copertura finanziaria poi ottenuta – aggiunge l’esponente del Carroccio – perché lo ritengo un esempio di modernità e di efficienza che può contribuire a vivere il percorso della maternità e del parto in maniera più naturale sempre con un supporto di continuità assistenziale garantito in primis dal servizio di Ostetricia”.

“Ammontano a 40 mila euro i fondi che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione per la casa del parto che nascerà all’interno del reparto di Ginecologia e Ostetricia – dice Bocchino – una Regione e un centrodestra che ancora una volta hanno dimostrato attenzione verso il nosocomio vastese e i bisogni della comunità. E gli altri interventi presentati dal direttore generale Schael ne sono un esempio lampante, nuova ambulanza, nuovi medici al pronto soccorso, presto nuovi anestesisti e la ristrutturazione di un’ala di Ginecologia”.

“Ringrazio il consigliere regionale Sabrina Bocchino per l’impegno che ha profuso per il raggiungimento di questo obiettivo – afferma il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael – e per essere riuscita a reperire la necessaria dotazione finanziaria per la copertura di questo progetto che rappresenterà un ulteriore esempio di modernità e di vicinanza alla comunità”.