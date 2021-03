SANITA’ CHIETI, FEBBO A TORTO E STELLA: “POLEMICHE STERILI, SI LAVORI PER DARE RISPOSTE”

CHIETI – “Evidentemente, in questo momento così difficile e delicato c’è ancora qualcuno che preferisce innescare e alimentare polemiche fuori luogo. In questa fase, il compito degli amministratori sarebbe solo quello di lavorare con impegno e abnegazione per dare risposte ai cittadini, non certo per ritagliarsi uno spazio su giornali e siti di informazione”.

Così il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo che interviene sulle questione vaccini replicando alle dichiarazioni del sindaco Ferrara e delle rappresentanti del Movimento 5 stelle Daniela Torto e Barbara Stella.

“Sulle polemiche di Ferrara contro la Asl – prosegue Febbo – credo che abbia già risposto in maniera compiuta e condivisibile il direttore generale Schael. Invito invece l’onorevole Torto a mettere da parte le manie di protagonismo, magari pensando maggiormente alle esigenze dei cittadini, rinunciando a qualche foto e a sterili polemiche. Siamo in piena emergenza e gli argomenti che interessano gli abruzzesi sono, oltre alla situazione relativa ai vaccini, il lavoro, i ristori e il destino delle tante attività commerciali, artigianali, professionali ecc…. Alla collega Stella vorrei ricordare che, se è stabilito dallo Statuto il termine dei 30 giorni per ricevere risposta a una sua richiesta, è altrettanto vero che, se avesse un po’ di senso della realtà in cui vive, dovrebbe facilmente immaginare le difficoltà che stanno attraversando gli uffici e gli operatori della Asl che oggi dovrebbero occuparsi di ben altro. Continuare ad alimentare discussioni che nulla hanno di costruttivo è davvero un’insulto all’intelligenza dei cittadini e di chi ogni giorno è impegnato ad arginare un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti”.