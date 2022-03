SANITA’, DAL SAN SALVATORE IL PRIMO VOLUME IN INGLESE SU TECNICHE INNOVATIVE DI TERAPIA DEL DOLORE

L’AQUILA – Dall’esperienza dell’ospedale San Salvatore il primo testo in lingua inglese sulle tecniche innovative di anestesia locoregionale e terapia del dolore.

“Ultrasound Guided Serve Blocks of the truck and abdominal wall”, che vede il dottor Pierfrancesco Fusco del P.O San Salvatore l’editor principale del progetto editoriale, verrà presentato all’Emiciclo dell’Aquila durante la seconda edizione del convegno “Le innovazioni in anestesia e l’analgesia locoregionale nella rianimazione e nella chirurgia aquilana, a 13 anni dal terremoto”.

Il convegno ruoterà intorno alla presentazione dell’importante testo, che illustra il funzionamento delle moderne tecniche di terapia del dolore attraverso l’impiego degli ultrasuoni. Si tratta di tecniche che hanno rivoluzionato la pratica clinica anestesiologica: il principio su cui si basano consiste nell’applicazione degli ultrasuoni che consentono di localizzare, visualizzare i nervi all’interno del corpo umano e, di conseguenza, poter andare a bloccare la trasmissione del dolore, con l’iniezione di anestetici locali in prossimità di questi stessi nervi.

Un’innovazione, questa, che ha lasciato il segno e che ha portato L’Aquila ad essere uno dei centri di riferimento nazionali per le tecniche di anestesia locoregionale per il trattamento del dolore acuto e cronico, nonché centro di formazione per innumerevoli anestesisti italiani sotto la supervisione del dottor Fusco, tra i primi a studiare e diffondere queste tecniche grazie anche ad una importante produzione scientifica, editoriale e congressuale.

L’ultimo risultato – in ordine cronologico – di tale attività è la versione del primo volume, in lingua inglese, che descrive le innovazioni nell’anestesia e nell’analgesia locoregionale. Novità che per la sanità aquilana sono ormai una realtà funzionale e funzionante, contribuendo al sollievo e al sostegno di tanti pazienti alle prese con dolori acuti e cronici.

Cure all’avanguardia che il dottor Fusco aveva già illustrato, sempre nella veste di Editor insieme a più di 40 anestesisti esperti italiani del settore, nel volume “Anestesia locoregionale e terapia del dolore”, edito nel 2016.

L’appuntamento si propone, inoltre, di raccontare – e dimostrare – il lavoro svolto in questi anni, dopo il sisma e durante la pandemia, da medici, infermieri e da tutto il personale che lavora nel blocco operatorio e nella Rianimazione dell’ospedale San Salvatore, contribuendo con la loro opera alla rinascita del presidio ospedaliero aquilano, mai rimasto indietro nonostante le criticità che il sisma ha portato con sé.

I lavori si apriranno alle 9 e si chiuderanno alle 14,30: durante l’evento sarà dato ampio spazio ai professionisti che riporteranno, ciascuno in merito al proprio ambito d’interesse medico, le innovazioni e i progressi compiuti nel tempo.