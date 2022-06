SANITA’, FINA: “PENOSO QUANTO ACCADUTO A CHIETI, RAPPRESENTA INCAPACITA’ AMMINISTRAZIONE REGIONALE”

CHIETI – “È penoso quanto visto a Chieti in questi giorni. L’annunciata chiusura del reparto di Geriatria, la mancata partecipazione al Consiglio comunale dei rappresentanti istituzionali della Regione e del direttore della Asl, la maldestra, sebbene dovuta, retromarcia del direttore su Geriatria solo il giorno successivo”.

Così, in una nota, il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina.

Fina ritiene che “quanto sta accadendo a Chieti è particolarmente rappresentativo della totale incapacità con cui questa amministrazione regionale sta gestendo un comparto come quello sanitario, che è di gran lunga il principale per la quantità di risorse che assorbe e per l’importanza che riveste per i cittadini, per di più in una fase in cui efficienza e lungimiranza sarebbero indispensabili per gestire la necessaria trasformazione. Ma non si riesce nemmeno a garantire le basi: basti pensare alla bocciatura del piano ospedaliero che blocca gli investimenti”.

“Sosteniamo il lavoro e l’impegno del sindaco di Chieti, costretto a rendersi baluardo della sanità del suo territorio, e del nostro gruppo in Consiglio regionale, a cominciare dal capogruppo Silvio Paolucci, che non manca di denunciare la mancanza di strategia e programmazione. Quello che drammaticamente sfugge alla Giunta e alla maggioranza di Marsilio è che i tempi sono cambiati, e se è sempre sbagliato amministrare la sanità attraverso mere logiche elettorali, oggi diventa un peccato gravissimo, di cui fanno le spese gli abruzzesi, che perdono l’opportunità di riorganizzare il sistema della sanità e della salute attraverso la disponibilità di nuove risorse, e di progetti, servizi e investimenti a vantaggio di tutti i territori”, conclude Fina.