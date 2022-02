SANITA’, FOSCHI: “CON TRE NUOVI OSPEDALI SVOLTA IN ABRUZZO GRAZIE A LEGA E CENTRODESTRA”

PESCARA – “Dopo anni di promesse da parte del centrosinistra, la Lega e il Centrodestra sbloccano l’edilizia sanitaria: nel giro di qualche anno a Lanciano, Vasto ed Avezzano, avremo tre ospedali nuovi e all’avanguardia tecnologica che faranno fare un salto di qualità all’intera regione, alla sua immagine e all’intero sistema sanitario. Dopo il commissariamento ed i tanti problemi di gestione conditi da tagli ed aumento di tasse, con il centrodestra c’è la svolta per le cittadine ed i cittadini abruzzesi”.

Così il vice segretario regionale abruzzese della Lega, Massimiliano Foschi, che di professione fa il cardiochirurgo all’ospedale di Chieti, sulla realizzazione dei tre nuovi ospedali in Abruzzo annunciati dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fdi, e dall’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, della Lega.

“E la regione, con in testa il nostro assessore Nicoletta Verì e il governatore, Marco Marsilio, sono arrivati al risultato cambiando radicalmente il modus operandi: gli appalti saranno gestiti dall’ente regionale quindi è stato messo definitivamente al bando il ricorso al project financing teorizzato ma mai attuato dal centrosinistra di Luciano D’Alfonso e Silvio Paolucci – spiega ancora Foschi – Gli abruzzesi non crederanno a quest’ultimo, ex assessore alla sanità, il quale ha sentenziato che il grande piano di edilizia sanitaria non può partire prima dell’approvazione di piano sanitario e rete ospedaliera. Anche in questo senso, il Centrodestra ha trovato la quadra e presto i due provvedimenti saranno approvati dal Consiglio regionale. La nostra coalizione ha saputo gestire i rapporti con Roma e la prova ultima sta nel proficuo incontro dei giorni scorsi tra Verì e Marsilio e il ministro Roberto Speranza. Tutte situazioni che certificano il fallimento dei nostri avversari”.

Secondo il vice segretario della Lega, “è evidente che il coinvolgimento dei privati è troppo costoso e non garantisce servizi adeguati: il centrosinistra ha fallito e fatto perdere tempo agli abruzzesi. Lega e centrodestra li hanno salvati dal disastro”.