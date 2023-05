SANITA’: GIOVANNI STROPPA DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL CHIETI A NUOVO DG ASL ANCONA

CHIETI – “Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, mi ha telefonato ieri per comunicarmi di aver scelto il direttore amministrativo della Asl di Chieti, Giovanni Stroppa, come nuovo direttore generale di Ancona. Per il dottor Stroppa si tratta anche di un ritorno a casa in quanto marchigiano di origine”.

Lo comunica in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ricorda: “Era stato il direttore generale Thomas Schael a chiamarlo per servire la ASL di Chieti. La sua azione è stata molto importante e lo ringraziamo per la professionalità, i risultati raggiunti e per il lavoro che continuerà a fare fino al 17 luglio, data che abbiamo concordato per garantire un ordinato passaggio delle consegne e la conclusione di una serie di atti amministrativi che Stroppa sta portando a termine”.

“A lui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro con un pizzico di orgoglio nel vedere un professionista operativo nella regione Abruzzo essere scelto per un incarico di maggior prestigio”, conclude Marsilio.

