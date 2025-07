SANITA’ IN ABRUZZO: TAVOLO DI MONITORAGGIO, MIGLIORAMENTI ANCHE PER GLI OBIETTIVI DI SALUTE

PESCARA. – Non si è parlato solo dell’aspetto economico-finanziario nel corso del tavolo di monitoraggio ministeriale di ieri a Roma. Nel corso dell’incontro, infatti, sono stati analizzati anche temi prettamente legati alla salute, per i quali la Regione ha registrato risultati positivi nel corso dell’ultimo anno.

“E’ il caso, ad esempio – commenta l’assessore Nicoletta Verì – del parametro relativo all’appropriatezza dei ricoveri, che segna un netto miglioramento. Un obiettivo sul quale le Asl, insieme al Dipartimento Sanità, hanno lavorato con impegno, perché la riduzione dell’inappropriatezza evita un inutile spreco di risorse e contribuisce a ridurre le liste d’attesa”.

Positivi anche i progressi sul tasso di occupazione dei posti letto e il setting di dimissione in corrispondenza della degenza media, sulla riduzione del ricorso al parto cesareo, sui tempi per l’intervento di frattura del femore e sul potenziamento della rete delle cure palliative. Sul fronte delle vaccinazioni, si rileva un miglioramento della copertura vaccinale sia in età pediatrica, sia per quanto riguarda le campagne antinfluenzali.

“Siamo soddisfatti – continua la Verì – anche del giudizio positivo sulla rete della salute mentale, sull’assistenza domiciliare integrata e sulla sanità veterinaria. Sappiamo perfettamente che ci sono altri aspetti sui quali c’è ancora da fare per migliorare le prestazioni e la percezione delle stesse da parte dell’utenza, ma certamente queste valutazioni rappresentano la misura del lavoro che la Regione sta portando avanti da anni e siamo certi che lo sforzo congiunto di tutti gli attori del sistema, a partire dal personale sanitario e amministrativo, ci permetterà di centrare obiettivi sempre più importanti”.