SANITA’ L’AQUILA, CENTROSINISTRA: “IN COMMISSIONE ASSENTI BIONDI E ROMANO, IMPEGNI DISATTESI”

L’AQUILA – “Dispiace molto constatare che a distanza di tre mesi dal Consiglio comunale aperto sulla sanità tenutosi il 5 dicembre, il sindaco Pierluigi Biondi e la Giunta risultano assenti e totalmente inadempienti. Assente anche il manager Ferdinando Romano”.

Così, in una nota, i consiglieri comunali dell’Aquila presenti oggi ai lavori della terza commissione convocata su richiesta delle minoranze di centrosinistra a prima firma di Stefania Pezzopane, del Pd.

“Nella seduta aperta e straordinaria tenutasi il 5 dicembre 2022 – ricordano -, era stato accolto all’unanimità un ordine del giorno con 18 obiettivi utili al rilancio della sanità aquilana. Su proposta della consigliera Stefania Pezzopane abbiamo chiesto al presidente Frullo un confronto in III commissione per valutare se in questi 3 mesi sono stati fatti passi avanti sulle principali criticità indicate da noi come priorità nell’ordine del giorno: pronto soccorso, cup, carenze personale, liste d’attese ed altro. Riteniamo indispensabile che la sanità sia una priorità, la condizione dell’ospedale San Salvatore richiede un impegno straordinario della Regione”.

“Riteniamo inaccettabile che il sindaco che ha la delega alla sanità non abbia partecipato ai lavori, né abbia inviato un delegato, né una relazione su quanto fatto in questi 3 mesi. Questo ci fa ritenere che la sanità che per noi è una priorità, non lo sia per il sindaco e per la Giunta. Abbiamo chiesto al presidente della Commissione di fornirci a breve una relazione del Sindaco sullo stato di avanzamento degli impegni assunti all’unanimità dal Consiglio comunale”, concludono