SANITA’ L’AQUILA: SILVERI (LEGA), “OGGI IN CONSIGLIO COMUNALE PRESI IMPEGNI SERI”

L’AQUILA – “Il consiglio comunale odierno ha sancito inconfutabilmente chi si occupa e preoccupa della sanità Aquilana e chi la butta in caciara”. Così scrive in una nota il segretario comunale della Lega all’Aquila Roberto Jr Silveri.

“Grazie alla seduta odierna, richiesta dalla Lega e appoggiata da tutta la maggioranza, abbiamo preso degli impegni seri nei confronti di chi lavora nell’ambito ospedaliero, di chi usufruisce dei servizi e di chi lavora per le società appaltatrici di servizi. Continueremo ora a tenere il fiato sul collo per ottenere il mantenimento degli impegni presi dal Manager Asl su Cup, cartelle esattoriali, debiti con l’istituzione comunale ex Onpi, riattivazione della RSA di Montereale e abbattimento delle liste d’attesa”.

“L’obiettivo della Lega aquilana, in completo accordo col partito regionale, è quello di cercare di diminuire le aliquote per i redditi più bassi, ridurre quelle previste per le altre fasce e fare in modo che l’extra gettito generato in caso di adeguamento alle fasce di reddito più elevato venga interamente destinato alla sanità e in particolare a tutelare quella delle aree interne. Lasciamo agli altri, da sempre difensori dei ceti più deboli solo a chiacchiere, le polemiche, tra l’altro raccontate molto male. Chiacchiere che fanno clamore ma che non portano risultati apprezzabili per nessuno”.