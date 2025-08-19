L’AQUILA – Sono nove i nuovi dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, assunti a tempo indeterminato all’esito di un concorso dell’agosto 2023 della Asl di Pescara, per titoli ed esami, con procedura aggregata, valido anche per le Asl di Teramo e Chieti.

Tra le neo assunte, come da delibera 60 del 20 gennaio scorso della Asl di Pescara, arrivata seconda al concorso relativo alla Asl di Teramo, spicca il consigliere comunale dell’Aquila Maria Luisa Ianni, aquilana presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) della Provincia dell’Aquila, già infermiera dipendente a tempo indeterminato della Asl provinciale dell’Aquila, dal novembre 2023 in servizio, mediante mobilità nell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas.

Un approdo dirigenziale che nel capoluogo regionale che, soprattutto negli ambienti politici, una notizia molto commentata e di indubbio intessere.

Ianni a maggio è approdata nel nuovo gruppo consiliare L’Aquila protagonista, la seconda forza politica del consiglio comunale dopo Fdi, composta dai “fedelissimi” del sindaco, Pierluigi Biondi, di Fdi, assieme ad Alessandro Maccarone, Laura Cococcetta, Guglielmo Santella, Stefano Flamini e Luigi Faccia.

Maria Luisa Ianni alle comunali del 2022 era stata eletta con Forza Italia, da cui è uscita nel marzo 2024, dopo che con gli azzurri si era creata una forte tensione in quanto Ianni è stata accusata di aver sostenuto alle regionali il candidato di FdI Alessandro Piccinini, e non i candidati di Fi.

Nell’autunno 2022 Ianni è stata candidata al proporzionale al Senato con Forza Italia. Nella precedente consiliatura di Biondi, Ianni è stata anche assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità, prendendo il posto a luglio 2019 della dimissionaria per motivi professionali Monica Petrella.

Per la Asl di Pescara vincitore del concorso è risultato essere Lorenzo Sulli, per la Asl provinciale di Chieti Maurizio Rivera Di Renzo, Adriano Fiorini, Mauro D’Agostino, Serenella Mennilli, Antonio Monteodorisio e Luca Maresca.

Alla Asl di Teramo oltre a Ianni, è stata assunta, prima arrivata, Daniela Bruni.

La deliberazione di assunzione di Bruni e Ianni alla Asl di Teramo è la 165 del 10 febbraio, a firma del direttore generale, Maurizio Di Giosia, arrivato nel 2020 in quota Lega e poi confermato da Marco Marsilio nell’agosto del 2023, dopo un interregno di qualche mese del facente funzione Franco Santarelli, direttore amministrativo, che ha dato ora parere positivo a questo atto di nomina, assieme al direttore sanitario Maurizio Brucchi, ex sindaco di Teramo di Forza Italia.

Si precisa nella deliberazione che alla Asl di Teramo c’è un fabbisogno di 5 unità di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica e che “alla data del 31 gennaio 2025 nessuna unità di dirigente di questa tipologia risulta in servizio a tempо indeterminato”.