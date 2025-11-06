SANITA’: “LO STATO DELL’ARTE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”, LEGA ABRUZZO PROMUOVE INCONTRO

MONTEODORISIO – “Sanità: lo stato dell’arte tra passato, presente e futuro”.

Questo il tema del convegno, organizzato dal coordinamento regionale dei Dipartimenti della Lega Abruzzo che si terrà domani, venerdì 7 novembre, a partire dalle 17, nella sala museale Sordello da Goito in piazza Umberto I, a Monteodorisio (Chieti).

Un incontro che vedrà la partecipazione dei vertici locali e nazionali, come il senatore e sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali Claudio Durigon, l’europarlamentare Aldo Patriciello, componente della Commissione Sanità, il deputato e presidente della Bicamerale Alberto Bagnai, il segretario della Lega Abruzzo e capogruppo in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, il vice segretario regionale Sabrina Bocchino, il segretario provinciale Maurizio Bucci.

La sanità di prossimità, il ruolo del territorio, gli investimenti e i fondi Pnrr al centro del dibattito in una regione alle prese con il pesante deficit sanitario che nel 2025 potrebbe arrivare a 120 milioni.

Di questi ed altri temi si parlerà nel corso del convegno con il contributo di relatori qualificati come Daniela Albanese, direttore medico Uoc Anestesia e Rianimazione, Terapia del dolore dell’ospedale di Lanciano, e dei componenti del Dipartimento Salute della Lega Saverio La Forgia, responsabile regionale, e Fabrizia Tullio.