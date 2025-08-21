CHIETI – L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) e la Asl 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, sede di Chieti, hanno stipulato una convenzione quadro della durata di due anni per l’acquisto reciproco di prestazioni sanitarie, ospedaliere e territoriali di diverse branche mediche-specialistiche, “secondo le esigenze di volta in volta rappresentate dalle rispettive Direzioni sanitarie aziendali”.

L’accordo prevede, tra l’altro, la predisposizione di singoli protocolli operativi che regolano le prestazioni professionali oggetto della convenzione.

Il provvedimento, a firma del dg Asrem, Giovanni Di Santo, è stato formalizzato “considerata l’eventuale assoluta urgenza di reperire medici specialisti in diverse discipline per garantire la continuità assistenziale e scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”.