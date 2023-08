SANITA’: MARSILIO, “SITUAZIONE CRITICA, SCHILLACI INSISTA, PIU’ SOLDI PER PERSONALE”

ROMA – Sui problemi della sanità “ormai la consapevolezza è trasversale e bisogna passare dalle buone intenzioni ai fatti. Le prime risorse le abbiamo cominciate a vedere, spero che il ministro abbia la forza e la determinazione di continuare su questa strada e prevedere più fondi per il personale”. Così, alla Stampa, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (FdI).

“I medici – dice ancora – sono sempre meno e scelgono altri reparti” rispetto ai pronto soccorso. “La politica di contrattazione sindacale non ha aiutato: non si possono considerare allo stesso modo professionisti che fanno lavori molto diversi”.

Pagarli di più “è la base. Credo che Schillaci sia sulla buona strada perché ha individuato in questo uno degli elementi problematici: bisogna pensare a un trattamento differenziato che tenga conto della complessità e dell’intensità del lavoro dentro il pronto soccorso per motivare i medici a tornare in quei reparti e i giovani” a scegliere tale specializzazione.

“Nei primi anni 2000 – sostiene – qualcuno ha avuto gioco facile a individuare nel personale l’eccesso di spese della sanità, ma le Asl hanno continuato comunque ad assumere personale precario”.

Inoltre “se obblighiamo i primari ad andare in pensione quando sono ancora molto attivi e hanno migliaia di pazienti che li seguirebbero ovunque, quelli attraversano la strada e semplicemente passano alla clinica privata, dove non hanno queste restrizioni”. Segnali dal governo in vista della manovra? “Il confronto è costruttivo e basato su una capacità d’ascolto che prima non c’era. Non si è ancora parlato della prossima manovra ma credo avverrà nei prossimi giorni”.