SANITA’: MELONI, “VISITE ANCHE SABATO E DOMENICA PER ABBATTERE LISTE D’ATTESA”

ROMA – Con noi “più risorse” sulla sanità, rivendica la premier Giorgia Meloni dal palco della kermesse di Fdi in Piazza del Popolo respingendo al mittente le “fake news” delle opposizioni.

E “nei prossimi giorni”, annuncia Meloni, il governo varerà “un altro provvedimento per costruire un meccanismo nazionale di monitoraggio delle liste d’attesa” che ad oggi “non esiste”.

Nel nuovo decreto “ci saranno soluzioni per effettuare visite e prestazioni sanitarie” anche “di sabato e domenica” e una norma per “abolire il tetto di spesa per l’assunzione dei medici”.

Previste inoltre sanzioni per i dirigenti sanitari “che non dovessero rispettare gli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa”