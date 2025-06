SANITA’: PAGANO (FI), “DA ATRI PROPOSTA DI LEGGE PER RAFFORZARE I MEDICI DI FAMIGLIA”

ATRI – “L’iniziativa di ieri ad Atri ha rappresentato un momento di confronto concreto su una proposta di legge attesa dalla sanità territoriale. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare attenzione alle esigenze dei territori interni”.

Così, in una nota, il deputato Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia, in occasione del convegno al Teatro Comunale di Atri promosso per presentare la riforma a firma azzurra sul ruolo dei medici di famiglia.

Tra i punti salienti della proposta: sostegno ai giovani medici, valorizzazione dell’assistenza territoriale e misure di accompagnamento al pensionamento per i professionisti senior.

Al dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il capogruppo FI in Regione Emiliano Di Matteo, il segretario comunale Forza Italia ad Atri Michele Capanna Piscè, il vice segretario provinciale a Teramo Gabriele Astolfi, i rappresentanti FIMMG e FIMP Mauro Petrucci e Maurizio Lanci.

“Ringrazio il segretario comunale di Forza Italia ad Atri Michele Capanna Piscè per l’ottima organizzazione, il vice segretario provinciale Gabriele Astolfi e tutti gli ospiti per la qualità del confronto. Forza Italia continua a lavorare per una sanità più vicina alle persone”, conclude Pagano.