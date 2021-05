SANITÀ, PARLAMENTARI LEGA ” GOVERNO SBLOCCA 46 MILIONI PER ASL “

L’AQUILA – “Esprimiamo soddisfazione per lo sblocco dei fondi alla sanità abruzzese grazie al parere favorevole del Governo e al voto unanime delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, in riunione congiunta per la conversione in legge del decreto Sostegni.”

Lo dichiarano i parlamentari abruzzesi della Lega.

“Un risultato ottenuto anche grazie al Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle Finanze, Claudio Durigon. Le quattro asl abruzzesi potranno utilizzare in maniera più flessibile i circa 46 milioni di euro che erano vincolati dal Fondo sanitario nazionale ed ora sbloccati. Somme che consentiranno di intervenire nei bilanci delle aziende abruzzesi con chiusure quanto meno in pareggio”, concludono i parlamentari.