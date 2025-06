SANITA’: PATTO PER L’ABRUZZO,  “DESTRA BALLA SUL TITANIC CHE AFFONDA, CITTADINI SENZA SCIALUPPA”

L’AQUILA – “Sanità abruzzese nel baratro, il disastro è stato certificato anche dalla tecnostruttura di Regione Abruzzo, che ha messo nero su bianco l’incapacità di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia di gestire la crisi del comparto sanitario, generata dopo sei anni e mezzo di Giunta Marsilio. Nella missiva, inviata al Presidente e alla Giunta, i dirigenti e i direttori di Bilancio e Sanità chiedono un incontro urgente, per affrontare la mancanza di strumenti e una programmazione adeguata a fronteggiare la copertura dei disavanzi milionari che si sono profilati nel 2024 (213 milioni di euro di cui 113 ancora da coprire) e che si stanno generando per il 2025 (al primo trimestre si registra un tendenziale di circa 110 milioni)”.

Ad affermarlo, in una nota, sono i consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo, la coalizione di opposizione composta da PD, Abruzzo Insieme, M5S, Avs, Azione e Riformisti.

“Come opposizione – continuano – sono mesi che denunciamo la crisi del comparto sanità e che delineiamo una situazione esplosiva: la Giunta ancora non approva il piano gestionale dei tagli per 113 milioni a copertura del disavanzo 2024 e il Ministero ha già chiesto la copertura per ulteriori 113 milioni, per il tendenziale 2025, da presentare entro luglio. Praticamente domani”.

“Tutte le nostre denunce, quindi, sono confermate dal Ministero e dagli organi tecnici e amministrativi di Regione Abruzzo. Queste conferme fanno sciogliere come neve al sole le giustificazioni e le repliche che Marco Marsilio, Nicoletta Verì e tutta la maggioranza di centrodestra hanno propagandato nelle ultime settimane. La verità è che ogni nostra denuncia, prima o poi, viene supportata da fatti e carteggi, mentre loro mentono, e continuano a mentire, agli abruzzesi: la destra balla sul Titanic che affonda e a rimetterci sono gli abruzzesi che pagano più tasse, subiscono più tagli e sopportano servizi al minimo”, concludono.