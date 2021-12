SANITA’: PAZIENTI DIABETICI, “A CASTEL DI SANGRO UN SOLO MEDICO, SITUAZIONE INSOSTENIBILE”

L’AQUILA – “A Castel di Sangro c’è una importante carenza di personale, c’è un solo medico. In soluzione di ciò, si è pensato di fare dei turni con la diabetologia e altri reparti. La diabetologia di Sulmona ha un’utenza pari a 4000 pazienti. Ciò significa che applicando questi turni si arriverebbe a dover rimandare varie visite”.

Così in una lettera aperta Salvatore Del Boccio, presidente dell’Associazione Peligna Diabetici.

“Venerdì scorso abbiamo avuto un incontro con il Direttore sanitario di Sulmona. L’incontro era inizialmente pensato per la risoluzione del problema della sala d’attesa (in comune tra diabetologia e cardiologia) – prosegue la lettera -. Questa essendo una per due reparti, risultava spesso affollata. Sono state mostrate foto a prova di quanto affermato. La Direzione sanitaria si è subito attivata per la risoluzione di questo problema.

“In seguito ,tuttavia, sono emersi nuovi problemi presso la medicina di Castel di Sangro. Riteniamo che questo sia inaccettabile. Non riusciamo a incontrare il Direttore sanitario, che, a quanto pare, non vuole incontrarci. Le due Dott.sse si Sulmona non possono essere spostate, perché le carenze non vanno peggiorate ma colmate. Lo stesso vale per il medico della diabetologia di Castel di Sangro che, seguendo questa turnazione, dovrebbe fare dei turni anche in medicina. Se c’è carenza, questa va colmata assumendo nuovo personale”, conclude la lettera.