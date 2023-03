SANITA’, PIETRUCCI: “REGIONE COLPISCE MEDICI DI BASE, COMUNE TRADISCE L’OSPEDALE”, DOMANI CONFERENZA

L’AQUILA – “Ho partecipato stamane al presidio organizzato davanti al San Salvatore per difendere i Nuclei di Cure Primarie perché questa vergogna deve finire immediatamente. E Marsilio e Verì non si permettano di scaricare su altri una responsabilità che è tutta e solo loro!”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che annuncia per domani una conferenza stampa, in programma alle 11 nella sala Silone del Consiglio regionale, alla quale prenderà parte anche capogruppo Pd al Comune dell’Aquila, Stefano Albano.

“Il provvedimento del direttore della sanità D’Amario – discriminando la ASL1 rispetto a tutte le altre ASL regionali – ha causato il blocco del turn-over dei medici di base: il risultato è che i medici andati in pensione non sono stati sostituiti, i cittadini si ritrovano senza assistenza e chi ha bisogno di cure si rivolge al Pronto Soccorso intasando un sistema già al collasso. Eppure non bisogna spendere un solo euro in più: si devono solo sostituire con giovani medici i sanitari andati in pensione. Si faccia immediatamente una delibera di Giunta per garantire la funzionalità dei Nuclei di Cure Primarie”.

“Quanto all’ospedale dell’Aquila, dopo la presenza e la denuncia fatta nei giorni scorsi con il consigliere Paolucci, domani risponderò alla replica del sindaco e vedremo se – come dice lui per difendere Marsilio – il San Salvatore funziona bene così, non ha bisogno di alcun intervento e se possiamo tenercelo così per i prossimi 30 anni, mentre tutti gli altri realizzano strutture nuove e più efficienti”, chiosa Pietrucci.