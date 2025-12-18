SANITA’: SANTANGELO, “PLAUSO A PAGANO PER RISULTATO CONCRETO A TUTELA TERRITORIO E LAVORATORI”

L’AQUILA – “Desidero esprimere un sincero plauso all’onorevole Nazario Pagano per l’importante risultato ottenuto in Commissione Bilancio del Senato con l’approvazione dell’emendamento all’articolo 70 del Disegno di legge di Bilancio 2026, che interviene in modo concreto sul tema del personale impiegato nei servizi sanitari esternalizzati”.

Così, in una nota, l’assessore regionale con delega al Sociale Roberto Santangelo, di Forza Italia.

“Si tratta di una vittoria significativa per il territorio e, soprattutto, di un segnale di attenzione verso lavoratrici e lavoratori che, anche nei momenti più difficili, hanno garantito continuità, assistenza e funzionalità dei servizi sanitari. L’estensione dei termini fino al 31 dicembre 2026 e l’aggiornamento delle condizioni previste rappresentano una risposta attesa e giusta”.

“Il lavoro svolto dall’onorevole Pagano dimostra come l’ascolto delle istanze locali e il dialogo istituzionale possano tradursi in risultati concreti. Un ringraziamento va anche a quanti, a livello territoriale, hanno contribuito a questo percorso, a partire dalla direzione generale della Asl dell’Aquila. L’auspicio è che l’iter parlamentare si concluda rapidamente, così da offrire certezze operative alle strutture e il giusto riconoscimento a chi ha sostenuto pezzi essenziali del nostro sistema di servizi a beneficio dei cittadini”, conclude.