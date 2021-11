SANITA’, SCHAEL: “PER DISTRETTO ATESSA AVANTI CON LAVORI, INTESA CON COMUNE PER RIPRISTINO SERVIZI”

ATESSA – “Sul ripristino dei servizi territoriali ad Atessa abbiamo manifestato al sindaco la nostra massima disponibilità a trovare una soluzione temporanea in attesa di avere la nuova sede”.

Queste le parole del direttore generale della Asl Thomas Schael a conclusione di un sopralluogo sul posto.

“Questa Direzione – aggiunge – ha investito finora 1,5 milioni sul Presidio ospedaliero San Camillo, e continua a farlo mettendo in campo risorse e progettualità per restituire alla Comunità un’offerta di qualità che sia adeguata anche sotto il profilo strutturale, in ambienti a norma. Siamo consapevoli della necessità di riportare al più presto nel capoluogo Sangrino i servizi ubicati in altre sedi a causa della pandemia, e della diversa organizzazione dell’assistenza”.

“Proprio al fine di accelerare i tempi, evitando dispendio di altre risorse nell’adeguamento di altre strutture, abbiamo proposto al sindaco di ospitare i servizi di tipo amministrativo negli spazi del Comune, mentre da parte nostra ubichiamo in ospedale le attività ambulatoriali ancora mancanti, al di là di quelle già ripristinate e che hanno trovato collocazione proprio lì. Questa soluzione ci permette di dare risposte agli utenti e al tempo stesso di portare a termine la ristrutturazione dei locali dove avrà sede il nuovo Distretto”, conclude Schael.