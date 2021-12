CHIETI – Al vertice dell’Ares, l’Azienda regionale della Salute in Sardegna, arriva la 57enne veneta Annamaria Tomasella, fino a oggi commissaria straordinaria della Sanità in Molise. Scelta del tutto attribuibile al presidente della Regione Christian Solinas che inizialmente era sembrato più propenso a indicare il manager della Asl Lanciano Vasto Chieti in Abruzzo, Thomas Schael.

Scongiurato quindi, almeno per il momento, un trasferimento del manager, alla guida della Asl Lanciano- Vasto-Chieti dal settembre del 2019.

È stata raggiunta solo nella notte la quadra dei direttori generali chiamati a guidare da domani le tredici aziende sanitarie del nuovo assetto definito dalla riforma della governance in Sardegna.

Con le nuove nomine, fatte al termine di una giornata di trattative estenuanti nel centrodestra, la Giunta Solinas mette così fine alla gestione commissariale necessaria per l’attuazione della legge approvata nel 2020 e che ripristina otto Asl territoriali.