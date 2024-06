SANITA’: SIGISMONDI (FDI), “DECRETO LISTE D’ATTESA MOSTRA DETERMINAZIONE GOVERNO MELONI”

ROMA – “Il decreto legge per la riduzione delle liste di attesa, fortemente voluto dal ministro della Sanità, Orazio Schillaci, e approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, dimostra la determinazione del governo Meloni nell’affrontare con fermezza i problemi che da decenni affliggono la sanità, penalizzando i cittadini”.

Lo dichiara in una nota il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, che aggiunge. “L’obiettivo principale è garantire le prestazioni sanitarie nei tempi giusti. Il decreto prevede un insieme di azioni che includono procedure mirate al monitoraggio e al controllo della gestione delle liste di attesa e l’implementazione del sistema di prenotazione che comprenda prestazioni sia del sistema sanitario pubblico che del privato convenzionato. Una delle novità più significative è l’abolizione del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario. Questo consentirà ai medici e agli operatori di svolgere prestazioni in orari aggiuntivi, inclusi i fine settimana, con la possibilità di usufruire di una tassazione agevolata”.

“Questo cambiamento mira a ridurre significativamente i tempi di attesa e a migliorare l’accesso alle cure per tutti i cittadini. L’approvazione di questo decreto dimostra, ancora una volta, la centralità del settore sanitario per il governo Meloni, che con un impegno costante sta costruendo un sistema realmente efficiente e vicino alle esigenze degli italiani”, conclude.