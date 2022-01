SANITA’, TAGLIERI A FEBBO: “IN REGIONE ABRUZZO MANCANO PROGRAMMAZIONE E RETE TERRITORIALE”

CHIETI – “Il consigliere regionale Mauro Febbo prova inutilmente a nascondere le responsabilità di governo che l’intera maggioranza ha nei confronti dell’Abruzzo, dei cittadini abruzzesi e di tutto il personale sanitario. Sono tante le spiegazioni che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia devono dare. Peccato che, ogni volta, preferiscano nascondersi dietro alla propaganda”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale M5S e vicepresidente della Commissione Sanità, Francesco Taglieri, in risposta alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo.

“Ad esempio – dice Taglieri -, mentre ringrazia a parole i professionisti in corsia, il consigliere Febbo potrebbe spiegarci per quale motivo non siano ancora stati pagati i gettoni e il lavoro straordinario nei periodi di massima emergenza. O ancora se è accettabile avere una Asl che fa aspettare giorni e giorni un tampone e per conoscerne il risultato. Stesso discorso vale per le vaccinazioni i cui tempi si stanno allungando”.

“La verità è che il disastro di Regione Abruzzo sia nella programmazione che nella sanità territoriale, in particolare nella provincia di Chieti, è sotto gli occhi di tutti. A tutt’oggi in Regione Abruzzo non sono ancora state presentate la rete ospedaliera e la rete territoriale, manca un piano sanitario regionale, non c’è un piano di aggiornamento sull’evoluzione della pandemia. Manca una programmazione per le cure a domicilio ma, in compenso, abbiamo speso circa 100 milioni di euro di mobilità passiva. Significa che gli abruzzesi vanno fuori regione a farsi curare. È il segno, a mio avviso, di come siano i cittadini i primi a non avere fiducia nel nostro sistema sanitario regionale. Non si vedono poi gli effetti dei circa 100 milioni spesi per il personale sanitario e nonostante tutto si continua a esternalizzare i servizi e i lavoratori che sono sempre sotto organico e costretti a turni massacranti”.

“Questi sono i fatti, sotto gli occhi di tutti i cittadini, ed è su questi temi che il consigliere Febbo dovrebbe dare risposte all’Abruzzo. Il resto è solo propaganda. Io mi aspetto di vedere più risultati concreti e meno chiacchiere da questa maggioranza. Intanto continuerò a portare in Consiglio regionale e in ogni altra sede le istanze dei cittadini a cui la politica non può e non deve voltare le spalle. Piaccia o meno a questa maggioranza ma la direzione strategica di tutte le aziende è scelta dalla loro Giunta”, conclude Taglieri.