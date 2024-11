SANITA’: VERI’, “CABINA DI REGIA PER RIDURRE DEBITO, NESSUN COMMISSARIAMENTO DG”

PESCARA – “In Consiglio regionale, nella seduta di martedì, la maggioranza ha approvato un emendamento che istituisce nel Dipartimento Sanità una Cabina di regia tesa a contrastare il debito nel sistema sanitario abruzzese a riportare l’equilibrio finanziario delle Asl e a fornire ogni utile supporto di cui le aziende sanitarie avessero bisogno”.

Così, in una nota, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì.

“La task force ha una durata temporanea connessa alle contingenze e alle situazioni che ne determinano l’istituzione e, comunque, non può superare la durata di questa legislatura. Una cabina che mette in evidenza la sinergia tra la Giunta e il Consiglio regionale. L’obiettivo, a dispetto di chi continua a insistere su un presunto e falso commissariamento dei direttori generali delle aziende sanitarie, punta invece a rafforzare il coordinamento tra le Asl e la Regione, una sinergia e un lavoro comune che mette in evidenza la capacità di intervento soprattutto mirato a contenere la spesa sanitaria”.

“Laddove necessario le strutture della Regione serviranno a dare il giusto supporto alle aziende per perseguire gli obiettivi e realizzare i progetti messi in cantiere”, conclude Verì.