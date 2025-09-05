SANITA’: VERI’ CONVOCA PARLAMENTARI SULLA TUTELA DEI DIPENENTI ESTERNALIZZATI ASL

5 Settembre 2025 13:25

L'Aquila - Sanità

PESCARA – Si è tenuto questa mattina, nella sede dell’Assessorato a Pescara, l’incontro con i parlamentari abruzzesi – convocato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – per discutere delle iniziative a tutela dei dipendenti delle società esterne che garantiscono i servizi di supporto amministrativo alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, così come stabilito nella risoluzione approvata dal Consiglio regionale nei mesi scorsi.

Alla riunione, alla quale erano stati invitati tutti i parlamentari eletti in Abruzzo, hanno partecipato l’onorevole Nazario Pagano e il senatore Guido Liris, in rappresentanza del centrodestra, oltre al neo direttore dell’azienda sanitaria, Paolo Costanzi e al direttore vicario del Dipartimento Sanità, Camillo Odio.





Nel documento approvato dall’Assemblea, si invitano i parlamentari a mettere in atto tutte le iniziative emendative e legislative per estendere anche ai dipendenti delle società esternalizzate che prestano i propri servizi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le tutele previste dalla normativa vigente per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Pagano e Liris hanno assicurato il proprio impegno, in tutte le sedi istituzionali, per verificare la possibilità di ampliare l’ambito di applicazione della legge 234 del 2021.

