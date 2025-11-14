L’AQUILA – “I dati che oggi il capogruppo Pd Silvio Paolucci prova a far passare come nuovi sono riferiti al 2024 e sono gli stessi dati che abbiamo reso noti agli abruzzesi lo scorso luglio, all’indomani della seduta del Tavolo di monitoraggio ministeriale e sui quali c’è stato un ampio dibattito politico negli ultimi mesi. Ancora una volta, come sempre, la minoranza prova a mischiare le carte in tavola, presentando come attuali numeri che si riferiscono all’anno scorso, che sono pubblici, pubblicati e già dibattuti più volte in tutte le sedi istituzionali”.

Lo afferma, in una nota, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, replicando alle dichiarazioni del capogruppo PD, Silvio Paolucci sul verbale del tavolo di monitoraggio dello scorso luglio, “documento che analizza l’attività 2024 e certifica il disavanzo dello scorso anno a 103 milioni di euro”. (Qui il link)

“Ciclicamente – rimarca l’assessore – mi trovo a dover fare le stesse precisazioni, sulla base di un copione uguale da quasi 7 anni: viene richiesta copia del verbale dell’ultimo tavolo, il Dipartimento la trasmette e puntualmente i contenuti vengono spacciati come assolute novità da svelare agli abruzzesi”.

“La verità, invece, è che si tratta della fotografia di un esercizio concluso, con questioni già affrontate in Consiglio regionale. E anche la stima a chiudere per il 2025, contenuta in quel verbale, è superata perché si basa sugli stessi presupposti dell’anno scorso. L’ho già ripetuto tante volte: l’ammontare del disavanzo 2025 sarà conteggiato solo a luglio 2026, il resto sono solo ipotesi e congetture”, conclude.