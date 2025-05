SANITA’: VERRECCHIA, “ASSISTENZA TERRITORIALE IN CRESCITA IN ABRUZZO, DATI SMENTISCONO SINISTRA”

L’AQUILA – “Contrariamente a quanto affermato dal consigliere Pd Silvio Paolucci, i dati ufficiali della Regione Abruzzo dimostrano un progresso concreto e significativo nell’implementazione delle strutture sanitarie territoriali finanziate dal PNRR, smentendo categoricamente la narrazione di fallimento avanzata dall’opposizione”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Sulle Case della Comunità, la realizzazione è a buon punto – aggiunge -: la Regione Abruzzo ha avviato ben 29 cantieri su 40 previste, pari al 73% del totale, con un investimento complessivo di 63,4 milioni di euro tra fondi PNRR e Fondo Opere Indifferibili. Contrariamente alle affermazioni che indicano ‘appena il 2,3%’ di strutture attive, il monitoraggio settimanale condotto dalla Regione evidenzia che 13 Case della Comunità saranno pienamente operative entro fine 2025, con i restanti cantieri che partiranno nelle prossime settimane”.

“Secondo il portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato al PNRR – continua Verrecchia -, l’Abruzzo figura tra le regioni più virtuose per percentuale di cantieri avviati, registrando un dato superiore alla media nazionale del 68%, rilevata nel report ministeriale ‘Attuazione Missione Salute – Monitoraggio Trimestrale’ di marzo 2025. Per gli Ospedali di Comunità, i progressi sono altrettanto evidenti. L’affermazione secondo cui ‘solo il 18% ha almeno un servizio attivo’ viene smentita dai dati regionali: il 64% dei cantieri è stato avviato, con un investimento di 27,8 milioni di euro”.

“Ben quattro Ospedali di Comunità – L’Aquila, Città Sant’Angelo, Teramo e Atri – diventeranno operativi entro l’anno, dimostrando un impegno concreto nel potenziamento dell’assistenza territoriale. L’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), nel suo ultimo report ‘Monitoraggio della rete di assistenza territoriale’, ha evidenziato come l’Abruzzo abbia incrementato del 46% la capacità di presa in carico territoriale rispetto al biennio precedente, collocandosi tra le prime dieci regioni per miglioramento dell’indicatore composito di assistenza territoriale”.

“I numeri certificano il lavoro svolto e smentiscono le critiche pretestuose della sinistra. L’assistenza sanitaria territoriale in Abruzzo è in crescita e prosegue con determinazione verso una rete sempre più capillare ed efficiente”, conclude.