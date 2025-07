SANITA’: VERRECCHIA E QUAGLIERI, “NESSUNA CHIUSURA NOTTURNA PRESIDI PESCINA E TAGLIACOZZO”

L’AQUILA – “Non c’è nessun pericolo per il ridimensionamento dei punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo”.

Così, in una nota, l’assessore regionale Mario Quaglieri ed il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“La delibera della Asl sulla riduzione della spesa del 2% evidenzia una ricognizione dei capo dipartimenti – spiegano -, a cui abbiamo già fatto notare che non dovranno coinvolgere il personale così come da indirizzo politico, quindi, fino a quando il ministero non darà indicazioni diverse i PPI di Pescina e Tagliacozzo non subiranno quel tipo di taglio così come abbiamo concordato anche con l’assessore Nicoletta Verì“.