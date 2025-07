SANITA’: VERRECCHIA (FDI), “GRIMALDI CHIARISCE, DEFICIT E’ SOTTO CONTROLLO GRAZIE A MANOVRE REGIONE”

L’AQUILA – “Tutt’altro il contenuto degli interventi della direttrice Emanuela Grimaldi in occasione della commissione di oggi, svoltasi in un clima assolutamente disteso e di grande collaborazione da parte della macrostruttura”.

Lo scrive, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia.

“In assenza dei dati del secondo trimestre, disponibili solo da domani, la direttrice ha citato espressamente il tendenziale contenuto nel Programma Operativo adottato il 9 luglio scorso, pari a -128 milioni di euro, cui vanno sottratte: le manovre a regia regionale per +43 milioni di euro; le misure richieste dal presidente e dall’assessore alle Aziende Sanitarie, consistenti in una riduzione dei costi del 2%, che, se correttamente attuate, comporterebbero un ulteriore recupero di +60 milioni di euro”.

“La proiezione fornita oggi è, dunque, basata sul lavoro di contenimento in corso, sia da parte del Dipartimento che delle Aziende sanitarie. Sono state inoltre fornite risposte puntuali in merito allo stato dell’assegnazione alle Aziende del Fondo Sanitario Regionale, nonché sulle liste d’attesa, con riferimento esplicito al lavoro di informatizzazione e all’individuazione di percorsi specifici di tutela per i pazienti”, conclude.