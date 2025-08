SANITA’: VERRECCHIA (FDI), “LA SINISTRA IGNORA I NUMERI, GOVERNO REGIONALE PRODUCE RISULTATI”

L’AQUILA – “Mentre la sinistra continua ad ignorare i dati reali e a inseguire narrazioni disancorate dalla realtà, il governo regionale lavora con serietà e produce risultati tangibili”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Il contenimento del disavanzo è solo uno degli indicatori di una gestione che sta tornando efficace e trasparente – aggiunge – Il trend è ben al di sotto delle previsioni catastrofiche, dimostrando che la fase di risanamento è pienamente in atto. Abbiamo affrontato spese ingenti per il rafforzamento del personale sanitario e per la costruzione di nuovi ospedali, investimenti che parlano di futuro e non di fallimento. Solo per co-finanziare queste strutture abbiamo impegnato 70 milioni di euro. Siamo l’unica Regione in Italia che sta costruendo nuovi ospedali: un segnale forte di visione strategica e di fiducia nel futuro del nostro sistema sanitario”.

“A differenza della sinistra, che continua a descrivere un collasso immaginario, noi rispondiamo con i fatti e con la responsabilità istituzionale. L’Abruzzo sta voltando pagina e lo fa grazie a scelte coraggiose e concrete”, conclude Verrecchia.